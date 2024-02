Tunisie : des bureaux de vote désertés au 2e tour des élections locales

Peu de Tunisiens sont au courant qu’ils ont rendez-vous aujourd’hui, dimanche 4 février 2024, avec le second tour des élections locales dont une majorité de Tunisiens ne voient pas l’utilité. Et pour cause : ils ont d’autres soucis que d’élire une énième assemblée dont la représentation populaire est proche de zéro. (Illustration : Les élections locales ne semblent mobiliser que les membres de la commission électorale).

Preuve que ces élections ne suscitent aucun intérêt auprès des électeurs : le taux de participation a atteint 1,6% à 10 heures, comme annoncé par le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Mohamed Tlili Mnasri dans une déclaration aux médias rapportée par l’agence officielle Tap. Un taux des plus faibles deux heures après l’ouverture des centres de vote, et qui ne risque pas de s’améliorer beaucoup d’ici la fermeture des bureaux de vote, à 18 heures. Au meilleur des cas, ce taux atteindra 11,84%, celui qui avait enregistré lors du 1er tour.

Le fait que la majorité des électeurs ayant voté à 10 heures du matin soient âgés de 60 ans et plus, comme annoncé par le même Tlili Mnasri, est un signe qui ne trompe et qui trahit le désintérêt des citoyens, qui vont de désillusion en désenchantement.

I. B.