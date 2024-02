800 responsables européens et américains dénoncent Israël

Plus de 800 diplomates et responsables américains et européens ont signé une lettre ouverte, une sorte de document «transatlantique» dans lequel ils accusent Israël de «graves violations du droit international» dans le cadre de la réponse militaire contre la bande de Gaza à l’attaque du Hamas le 7 octobre et demandent aux gouvernements une réaction plus décisive.

Autrement, écrivent-ils dans un texte vu entre autres par la BBC, il y a «le risque de devenir complice de l’une des plus graves catastrophes humanitaires du siècle» pouvant conduire à des scénarios de «nettoyage ethnique et de génocide».

Le document est signé par des responsables représentant le gouvernement américain et ceux de 11 pays européens, parmi lesquels la BBC cite le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la France. Elle a été illustrée en copie à la chaîne britannique par un responsable américain possédant «plus de 25 ans d’expérience» dans les rangs des services de sécurité nationale, qui, protégé par l’anonymat, a dénoncé «le refus continu» des dirigeants des Etats concernés de recueillir ces alarmes portées par «des voix qui connaissent la région (du Moyen-Orient) et ses dynamiques». «La réalité ici, a-t-il déclaré à la BBC, est que non seulement nous ne parvenons pas à empêcher quelque chose, mais que nous devenons activement complices.»

Le texte accuse Israël de «n’avoir aucune limite» dans ses opérations militaires à Gaza : opérations qui ont déjà causé «des milliers de morts civiles évitables» et qui, à travers «le blocus délibéré de l’aide», «mettent des milliers de civils en danger de mort lente par faim».

Ce n’est pas tout : les signataires évoquent également, du fait des politiques de leurs gouvernements respectifs, «le risque plausible de contribuer » (par une sorte de complicité) à «de graves violations du droit international, du droit de la guerre et même du nettoyage ethnique» ou un «génocide».