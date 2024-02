Tunisie : Kaïs Saïed s’enquiert du sort des déchets de construction

Le président Kaïs Saïed continue de mener sa campagne électorale pour la présidentielle avant l’heure en se déplaçant à Mnihla, quartier populaire à l’ouest de Tunis, où il habitait avant son accession au Palais de Carthage, pour «s’enquérir de l’opération de levée des déchets de construction accumulés dans la région depuis plus d’une décennie». (Vidéo).

C’est ce que précise un communiqué de la présidence de la république posté sur sa page officielle Facebook, suite à la visite effectuée hier, lundi 5 février 2024, par le président de la république, ajoutant que les travaux de levée de ces déchets ont démarré depuis plus de deux semaines suite aux instructions données par le chef de l’Etat.

On n’a cependant pas précisé où les déchets de construction levés ont-ils été déversés, l’agent interrogé par le président ayant parlé d’un vague dépotoir («msab»). Et on ose croire qu’ils ont été juste transférés dans un autre quartier, car les déchets de construction s’amoncellent partout dans les terrains vagues aux quatre coins du pays, et même parfois au milieu des habitations. Et rien n’indique qu’ils vont disparaître du paysage urbain après cette visite du président, tant les mauvaises pratiques ont la vie dure dans ce pays.

«La propreté publique est du ressort essentiellement des gouverneurs», a cru devoir rappeler Saïed, exhortant les responsables à accomplir au mieux leurs devoirs dans ce domaine. «Quiconque faillit à son devoir ou ne joue pas son rôle n’a pas de place dans le pays», a prévenu le président Saïed, qui n’a de cesse de menacer les fonctionnaires et agents de l’Etat défaillants.

«Lors de sa visite, le président de la république s’est entretenu avec nombre de responsables régionaux et locaux, les pressant à être à l’écoute attentive des revendications des citoyens, à ne pas entraver l’accomplissement de leurs affaires quotidiennes et à veiller à la bonne marche des services publics», indique l’agence officielle Tap. Elle ajoute : «Le président de la république a également pris connaissance des préoccupations des citoyens de la région, soulignant que les solutions ne tarderont pas à venir et qu‘elles doivent être de portée sociale et inclusive.»

«Il a à ce propos mis l’accent sur l’impératif d’imposer le respect de la loi à tous, réaffirmant la volonté de poursuivre la lutte contre la corruption à l’intérieur comme à l’extérieur de l’appareil de l’Etat», souligne encore l’agence.

I. B.