Tunisie : Solidarité avec le secrétaire général de l’URT de Kasserine

Les différents bureaux exécutifs régionaux de la centrale syndicale ont exprimé leur soutien au secrétaire général de l’Union régionale du travail (URT) de Kasserine Sangui Lassouadi, arrêté hier et placé en garde à vue.

Les BE ont condamné cette arrestation et dénoncé une «atteinte au travail syndical et à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), visant à intimider ses militants», lit-on dans les différents communiqués de soutien, qui évoquent également «une campagne de dénigrement et de harcèlement menée contre Sangui Lassouadi».

L’URT de Kasserine affirme que son bureau reste en état d’alerte, ajoutant qu’elle prendra les mesures nécessaires en fonction des développements de la situation, tout en appelant à la libération de son SG.

Rappelons que le ministère public du tribunal de première instance de Tunis a autorisé l’ouverture d’une enquête menée par la brigade centrale de la Garde nationale de Laouina, dans le cadre d’une affaire de soupçons de corruption administrative dans la Société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA) où Sangui Lassoudi travaille en tant que cadre.

Y. N.