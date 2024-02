Tunisie : Visée par une plainte de l’Isie, Abir Moussi sera entendue le 13 février

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi devrait être entendue par le juge d’instruction, le 13 février 2024, dans le cadre de la plainte déposée à son encontre par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

C’est ce qu’a annoncé Me Karim Krifa, dirigeant PDL membre du comité de défense d’Abir Moussi, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, ce jeudi 8 février 2024.

Me Krifa a rappelé que cette plainte a été déposée par l’Isie sur la base de l’article 24 du décret 54, et ce, suite à ses déclarations lors d’une conférence de presse, selon lesquelles l’Instance a falsifié les résultats des élections.

«Me Moussi n’a fait qu’exprimer son opinion, que de nombreux observateurs et parties ont également exprimée», a-t-il lancé, estimant que les procédures et les plaintes déposées par l’Isie contre la présidente du PDL «s’apparentent à un acharnement contre une candidate à la présidentielle visant à l’écarter du processus électoral et à ouvrir la voie à d’autres candidats».

«J’espère toutefois que la justice ne se rangera pas du côté de cet acharnement et qu’elle appliquera la loi avec équité sans porter atteinte aux droits et aux libertés… », a encore ajouté l’avocat.

Y. N.