Dimanche, plusieurs quartiers de Sousse sans électricité entre 8 et 14 heures

La place Farhat Hached, les avenues Al-Joumhouria, Habib Bourguiba et 18-Janvier, la rue Al-Hamra, et les quartiers Turki et Caïd Souassi, à Sousse, enregistreront, demain, dimanche 11 février 2024, une coupure du courant électrique, entre huit heures du matin et deux heures de l’après-midi.

C’est ce qu’a annoncé la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) dans un communiqué publié aujourd’hui, ajoutant que ces coupures temporaires du courant électrique dans les zones susmentionnées s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des réseaux de distribution d’électricité réalisé périodiquement par la Steg, afin d’assurer une meilleure qualité de service.

L’entreprise a indiqué que le rétablissement du courant électrique se fera progressivement en fonction de l’avancement des travaux et sans notification préalable.

I. B.