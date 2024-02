Fnac La Marsa : Séance de dédicace du livre « Nouba » avec Youssef Glenza et Abdelahmid Bouchnak

La Fnac La Marsa organise, mercredi 16 février 2024 à partir de 17h, une cérémonie de dédicace du livre « Nouba » avec Youssef Glenza et Abdelahmid Bouchnak.

«Rencontrez Youssef Glenza, l’auteur de « Nouba », et Abdelhamid Bouchnak, réalisateur du feuilleton « Nouba », lors d’une séance de dédicaces exceptionnelle à la FNAC Marsa. Plongez dans l’univers captivant de « Nouba » et échangez avec les deux artistes sur leur vision unique de cette œuvre fascinante», a commenté la Fnac.

A propos du Livre Nouba :

Ceux qui souhaitent plonger dans la culture et les mentalités apparentes ou sous-jacents du Tunis séculaire et de ses réminiscences vont trouver dans «Nouba» de quoi se régaler ; car il s’agit d’un tableau mouvant, toujours vivant, du vivre ensemble proverbial d’un petit melting-pot dont se dégage une âme à la fois unie et plurielle, une atmosphère sociale, musicale diverse mais canalisée par des cadres ancestraux.

Les personnages sont si bien dessinés qu’on pourrait les percevoir, les apercevoir, les suivre et deviner sous leurs apparences les non-dits de leurs personnalités, de leurs actions. Ils ne sont pas toujours disposés à respecter les codes mais l’auteur les situe en permanence dans une démarche logique, esthétique et finalement passionnante à suivre.