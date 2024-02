Migration : Dix passeurs et intermédiaires arrêtés à Ksar Hellal

Dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière et la traite d’êtres humains, la garde nationale a arrêté 10 passeurs et intermédiaires, dont 3 Tunisiens et 7 Subsahariens, à Ksar Hellal au gouvernorat de Monastir.

L’enquête a été menée par différentes brigades spécialisées, annonce la Direction générale de la garde nationale (DGGN), ce lundi 12 février 2024,ce qui a permis le démantèlement de ce réseau.

L’opération a également permis la découverte d’une maison où les candidats à la migration irrégulière était logés, la saisie d’une embarcation de fortune, ainsi que d’une somme d’argent fruit de ce trafic, ajoute la même source.

Les 10 suspects ont été placés en détention sur ordre du ministère public, qui a décidé de les poursuivre pour traite d’êtres humains et pour formation d’une entente en vue de traverser clandestinement les frontières maritimes vers l’Italie.

Y. N.