Plus d’un kilo de cocaïne saisi en possession de deux étrangers à Ras Jedir

La Direction générale de la Douane tunisienne a annoncé la saisie de plus d’un kilo de cocaïne, en possession de deux étrangers, arrêtés au poste frontalier de Ras Jedir.

Les équipes de la Douane chargée de la sécurité au poste frontalier ont intercepté le véhicule, portant une plaque d’immatriculation étrangère, dès son entrée en Tunisie et l’ont soumis à une fouille, ce qui a permis la découverte de la drogue, indique la Douane dans un communiqué publié ce lundi 12 février 2024.

Les agents ont saisi 1100 grammes de cocaïne et le conducteur et le passager ont été arrêtés et le Parquet a chargé les brigades sécuritaires spécialisées de poursuivre l’enquête.

Y. N.