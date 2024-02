Pich For Change promeut l’esprit entrepreneurial des jeunes tunisiens

La 5e édition de l’événement Pitch For Change, organisé par Melkart Junior Entreprise, une association établie ai sein de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Carthage en 2012, se tiendra le 2 et 3 mars 2024 à Tunis, vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial des jeunes tunisiens.

Pitch For Change se tiendra cette année sous le thème : «Youth In Business», le but étant decélébrer la créativité, l’innovation et la transformation des idées novatrices en entreprises florissantes.

Ce thème plonge dans l’univers de l’entrepreneuriat en explorant l’incubation des startups, et rapproche la jeunesse du monde des affaires, le tout enrichi d’une perspective psychologique.

Au programme, une compétition de 24 heures consistant à résoudre des problématiques d’entreprises, des discussions sur l’entrepreneuriat et la création de startup, un tournoi d’échecs, ainsi qu’un panel sur le bien-être mental.

