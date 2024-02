Sihem Nemsia : «La Tunisie introduit les réformes conformément aux orientations nationales»

La Banque mondiale (BM) continuera à accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de ses projets, a déclaré le directeur exécutif du groupe de la Banque mondiale, Tauqir Shah, lors d’une réunion avec la ministre tunisienne des Finances, Sihem Nemsia, en présence du directeur pays de BM pour la Tunisie, Alexandre Arrobbio.

Lors de cette rencontre, la ministre a passé en revue les indicateurs les plus importants qui reflètent la solidité du pays tunisien sur les plans économique et financier malgré les répercussions négatives de la crise épidémiologique, du changement climatique et des conflits géopolitiques dans le monde et leurs effets sur la situation économique du pays et les défis auxquels sont confrontées les finances publiques. Elle a précisé que la Tunisie œuvre à l’introduction des réformes conformément aux «orientations nationales».

Ces réformes visent à restaurer la stabilité économique et financière de la Tunisie, à stimuler les investissements et à asseoir le rôle social de l’Etat, a souligné Mme Nemsia, réitérant ainsi le refus de son pays de mettre en œuvre certaines réformes jugées trop libérales convenues par les précédents gouvernement avec les instances financières internationales, comme le Fonds monétaire international (FMI), notamment celles relatives à la privatisation des entreprises publiques en difficulté ou la suppression de certaines subventions d’Etat.

De son côté, M. Shah a exprimé l’engagement de la BM à continuer à soutenir la Tunisie en lui apportant l’accompagnement nécessaire à la mise en œuvre des projets et à la réalisation de ses aspirations, soulignant ce qui est fait pour accroître la coordination entre les deux parties, ce qui apporterait une plus grande efficacité au niveau des grands axes des domaines de coopération.

I. B.