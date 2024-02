Soutien de l’Union européenne à 3 000 céréaliculteurs tunisiens

Une cérémonie s’est tenue le 12 février 2024 au siège de l’Agence Italienne pour la coopération au développement (AICS) à Tunis pour la signature de contrats de subvention avec quatre collecteurs tunisiens, mandataires de l’Office des Céréales, dans le cadre du programme Adapt, marquant un soutien de l’Union européenne (UE) au secteur céréalier tunisien.

Conscients des enjeux auxquels fait face la Tunisie dans un secteur qui reste marqué par les tensions sur le marché mondial des céréales consécutives à la guerre en Ukraine et les défis auxquels sont confrontés les producteurs tunisiens pour assurer une production durable, de qualité et suffisante, l’UE mobilise ses appuis financiers et techniques en soutien aux initiatives nationales.

Les contrats de subvention s’inscrivent dans le cadre du programme Adapt Céréales, financé par l’UE et mis en œuvre par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), et en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM). Ils marquent une nouvelle étape dans le soutien des partenaires européens au secteur céréalier tunisien. Quatre collecteurs mandataires de l’Office des Céréales – Cosem, Sosem, CMA, et SSCC – ont signé avec l’AICS des contrats d’une valeur totale d’environ 8,71 millions d’euros, couvrant les campagnes céréalières 2023/2024 et 2024/2025, et visant à soutenir plus de 3 000 céréaliculteurs tunisiens.

Soutien à la céréaliculture tunisienne

Ces subventions, qui seront distribuées par les collecteurs signataires aux producteurs céréaliers sous forme de remises sur les intrants, les services et le matériel agricoles, éligibles sur le Programme, constituent un pilier central du soutien aux céréaliculteurs tunisiens pour la réduction de leurs coûts de production. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de soutien financier direct aux producteurs, rendant les aides plus accessibles et contribuant au passage à la promotion d’une agriculture durable et résiliente face aux défis climatiques.

Ce système place les collecteurs au cœur du système de soutien mis en place par Adapt, assurant une répartition efficace des ressources et facilitant l’accès aux technologies et pratiques agricoles modernes. L’objectif est de toucher des milliers de céréaliculteurs, d’encourager l’adoption de méthodes respectueuses de l’environnement, et de soutenir la transition vers une agriculture plus productive et durable, conforme aux objectifs de la Tunisie sur ces sujets. A cet effet, les producteurs céréaliers pourront bénéficier du suivi et de l’accompagnement de l’Institut national des grandes cultures (INGC).

Développement durable et sécurité alimentaire

L’UE et l’AICS, en collaboration avec leurs partenaires, renforcent donc ainsi leur appui à la Tunisie, réitérant leur engagement en faveur du développement durable et de la sécurité alimentaire. Cette initiative vise à fortifier le secteur céréalier du pays, le rendant plus apte à affronter les défis économiques et écologiques, grâce à un appui stratégique qui favorise une agriculture durable et augmente la résilience des producteurs locaux.

Le programme Adapt Céréales, financé par l’UE à hauteur de 24,82 millions d’euros et mis en œuvre par l’AICS en partenariat avec le PAM, vise à améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaires en Tunisie à travers la valorisation et le soutien d’une production céréalière durable, inclusive et résiliente.

Adapt Céréales représente aujourd’hui une réponse à l’urgence de stabilisation d’une filière stratégique pour la Tunisie, qui joue un rôle clé pour le développement du pays et qui assure l’alimentation de base pour toutes les couches de la population.

Communiqué.