Tunisie : Report de l’audition de la présidente du PDL Abir Moussi

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter l’audition de la présidente du parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, annoncent ses avocats.

Prévue ce mardi 13 février 2024, l’audition de la cheffe du PDL dans le cadre d’une plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) sur la base du décret 54, a été reportée à une date ultérieure.

Me Nafaa Laribi a salué cette décision, estimant qu’elle a été prise suite à l’alerte effectuée par le Comité de défense sur ses inquiétudes quant à la sécurité et l’intégrité physique de Abir Moussi, expliquant que son audition coïncide avec celle des terroristes accusés dans l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaid.

«Abir Moussi qui a toujours lutté contre l’extrémisme et l’obscurantisme ne pouvait pas se retrouver dans la même geôle du tribunal que des terroristes. Cela aurait été concevable qu’elle se retrouve avec eux et cela l’aurait mise probablement en danger», a lancé Me Laribi, en ajoutant que le juge d’instruction tiendra informé la défense de la nouvelle date de l’audition.

