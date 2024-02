« Much Love » by Yasser Jeradi le 14 février à Dar Masrahi au Bardo

L’espace Dar Masrahi au Bardo accueillera, demain mercredi 14 février, le concert « Much Love » de l’artiste engagé Yasser Jeradi donné à l’occasion de la Saint-Valentin.

Célébration de l’amour, de la passion, de la paix et de l’humanité, Much Love est un concert de musique et d’émotions, qui débutera à partir de 17 h à l’espace Dar Masrahi situé au 2 rue du Marrakech au Bardo.

Musicien, poète et calligraphe Yasser Jeradi, artiste sensible et engagé, a rappelé les conditions d’entrée : «porter quelque chose de couleur rouge, une rose, une écharpe, une Chachia…. Même un stylo rouge, avec lequel vous écrierez peut-être votre premier vers de poésie d’amour», a-t-il commenté, en rappelant que les billets sont en vente à 10 dinars et à 5 dinars pour les étudiants.

Y. N.