Accusation de délit électoral : Report de l’affaire visant la présidente du PDL Abir Moussi

Le juge d’instruction a décidé de reporter l’examen de l’affaire de violation du silence électoral visant la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi.

C’est ce qu’a annoncé le Comité de défense dans une vidéo publiée sur Facebook dans la soirée de ce jeudi 15 février 2024, en précisant que l’affaire a été reportée au 29 février courant.

Le Comité de défense a par ailleurs de nouveau alerté sur l’état de santé de Abir Moussi en dénonçant son transport, ce jour de la prison pour son audition : «Elle a été transportée à bord d’un véhicule non adéquat et elle a été placée sur une chaise en plastique… Nous avions pourtant demandé un transport médicalisé car son état et santé s’est vraiment dégradé», a déploré Me Karim Krifa, avocat et dirigeant PDL.

Rappelons que la présidente du PDL qui a fait l’objet de poursuites pour délit électoral lors de la présidentielle de 2019, a nié tout lien avec les pages Facebook ayant diffusé des contenus politiques la concernant lors du silence électoral.

En 2022, Abir Moussi a été traduite devant le juge d’instruction dans le cadre de cette même affaire et selon ses avocats, aucune preuve n’a été apportée dans cette accusation de délit électoral.

Y. N.