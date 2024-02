Onze entreprises tunisiennes présentes au salon Biofach à Nuremberg

L’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) pilote la participation des entreprises agroalimentaires tunisiennes au salon Biofach qui se tiendra du 13 au 16 février 2024 à Nuremberg, en Allemagne.

Onze entreprises présentent des produits biologiques frais et transformés, principalement des dattes, de l’huile d’olive, de la figue de barbarie, des plantes médicinales et aromatiques et des huiles essentielles.

Les entreprises participantes ont aussi la possibilité d’en apprendre davantage sur l’agriculture biologique dans le monde et de s’informer sur l’expertise disponible puisque tous les acteurs – agriculteurs biologiques, transformateurs et agences – participent à ce salon leader sur les aliments biologiques, explique l’Apia dans un communiqué.

La Tunisie cherche à explorer les opportunités d’exportation et à organiser des réunions B2B pour sceller de nouveaux partenariats.