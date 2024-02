France : appel à l’abandon des poursuites judiciaires contre Mohamed Makni

Un groupe d’associations et de personnalités françaises ont publié le communiqué suivant intitulé «Non à la criminalisation du soutien à la Palestine» appelant à l’abandon des poursuites judiciaires en France contre l’élu municipal français d’origine tunisienne Mohamed Makni pour des déclarations sur la guerre à Gaza.

Mohamed Makni, élu municipal socialiste d’Échirolles, d’origine tunisienne, est de nouveau convoqué pour le 20 février 2024 par le tribunal de Grenoble au motif d’«apologie du terrorisme» pour avoir partagé sur Facebook une tribune de M. Ahmed Ounaïes, ancien ministre des affaires étrangères de Tunisie, qualifiant les attaques du Hamas le 7 octobre dernier «d’acte de résistance».

Mohamed Makni, quant à lui, a fermement condamné la mort des civils israéliens et rappelé son engagement pour la paix au Moyen-Orient. En effet, sur sa page Facebook, le 12 octobre 2023, il a écrit : «Je milite depuis des lustres pour la cause palestinienne tout comme pour le droit aux deux États d’exister et aux deux peuples de coexister. Il est évident que je condamne la violence d’où qu’elle vienne… Et je condamne bien sûr avec la plus grande fermeté les actes terroristes commis par le Hamas envers les civils israéliens.»

Si nous ne partageons pas toujours les positions de Mohamed Makni, nous défendons sa liberté d’expression et nous dénonçons le harcèlement de tous ceux et celles qui s’opposent à la guerre et aux massacres de Gaza en les poursuivant pour «apologie du terrorisme». Nous refusons l’amalgame qui consiste à assimiler antisémitisme et opposition à la guerre génocidaire et à la politique d’extrême droite de Netanyahou, et nous continuons à apporter notre soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrir tous ses droits.

Nous demandons au tribunal d’abandonner les poursuites contre l’élu de la République, monsieur Mohamed Makni, et nous réclamons une position ferme de la France pour arrêter cette guerre mortifère et faire cesser le massacre des Palestiniens de Gaza.

Soutien à Mohamed Makni.

Premières associations signataires :

Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA) Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM) Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF) Association Des Marocains En France (AMF) Association des Tunisiennes et Tunisiens de Suisse (ATTS) Association des Tunisiens en France (ATF) Association Fraternité Franco-Tunisienne de Grenoble Alpes Métropole (AFFTG) Association Tunisie Culture et Solidarité Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale CEDETIM/IPAM Collectif de Femmes Méditerranéennes (CFM) Comitato Immigrati Tunisini In Italia (CITII) Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives (FTCR) Femme Plurielles Générations Solidaires L’association le pont Genève Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme dissoute (CS. LADDH) Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF) Pour une Écologie Populaire et Sociale (PEPS) Rencontres Culturelles Arabes (RCA) Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC) Riposte Internationale Sud Lutte de Classes éducation Grenoble Une Autre Voix Juive (UAVJ) Union des Associations tunisiennes du Sud de la France- UATSF Zembra Echo



Premières signatures individuelles :