« Bleu à l’âme » de Nebil Daghsen les 22, 23 et 24 février à El Teatro

La pièce de théâtre “Bleu à l’âme” de l’artiste franco-tunisien Nebil Daghsen sera présentée en Tunisie les 22, 23 et 24 février 2024 à l’espace El Teatro à Tunis.

Du 22 au 24, à 19h30, “Bleu à l’âme”, une production de La Relève Bariolée de et avec Nebil Daghsen, Léa Mecili, Sidi Camara, Marc Ramon et Carita Guillaume, sera ainsi présentée à El Teatro pour les premières représentations en Tunisie.

«Vous me connaissez du Jamel Comedy Club! Mais J’ai grandis à Tunis, heureux entre un seffsari et un leblébi! Jamais je n’aurais cru vivre ce que je vis! Y retourner jouer mon théâtre avec ma troupe est la plus belle chose qui me soit arrivée ❤️ ..Et ça s’annonce grandiose! 🔥 », a notamment commenté Nebil Daghsen, slameur, acteur, réalisateur et directeur de La Relève Bariolée.

« Bleu à l’âme » :

Un jeune commissaire de police se suicide. Une commande est passée auprès d’une troupe de théâtre pour lui rendre hommage. La création de cet hommage qui semblait évident devient chaotique ! Chacun souhaite dénoncer une violence différente. La jeunesse ? Les suprématistes ? Les antisémites ? L’autorité ? Les écologistes ? les extrémistes ?

