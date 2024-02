‘‘Carmen’’ à l’Opéra Théâtre de Tunis, un spectacle tuniso-italo-français 

Un ambitieux projet de coopération culturelle entre l’Italie, la France et la Tunisie voit enfin le jour avec la création les 14 et 15 février 2024 à l’Opéra Théâtre de Tunis de l’opéra ‘‘Carmen’’ de George Bizet, dansé, chorégraphié et mis en scène par Sofien Abou Lagraa.

Le spectacle, qui a mis en vedette l’Opéra Ballet, l’Orchestre Symphonique Tunisien et les choristes de l’Opéra de Tunis avec 120 artistes sur scène et 11 chanteurs solistes, est le résultat d’une série de résidences de création organisées en collaboration avec l’Institut français de Tunisie et l’Institut italien de la culture de Tunis, dont le soutien a permis à la cheffe d’orchestre Nicoletta Conti, à la costumière Paola Lo Sciuto et aux six musiciens de l’Ente Luglio Musicale Trapanese d’effectuer une période de travail et de formation aux côtés des artistes tunisiens.

«C’est précisément dans la formation, dans le partage des connaissances et du savoir-faire italien que réside le trait saillant de ce projet qui pourra créer des compétences spécifiques et une forte valeur ajoutée en Tunisie», a déclaré le directeur de l’Institut culturel italien, Fabio Ruggirello.

Particulièrement satisfaite de ce partenariat, l’Ente Luglio Musicale Trapanese qui a mis à disposition six musiciens, dont le directeur général Natale Pietrafitta, a été à Tunis pour participer à l’événement et discuter des initiatives futures avec le directeur de l’Opéra Théâtre de Tunis, consolidant ainsi les liens culturels entre les deux institutions.

Pietrafitta a exprimé sa gratitude envers l’Institut Culturel Italien de Tunis pour cette précieuse opportunité et a souligné le désir de l’Ente Luglio Musicale Trapanese d’élargir la collaboration au-delà du récent projet «Médithéâtres», contribuant au dialogue interculturel entre l’Italie et la Tunisie. «Nous sommes ravis de continuer à explorer de nouveaux horizons de coopération et à promouvoir le partage culturel entre les deux nations. La musique devient ainsi un véhicule de connexion et d’enrichissement mutuel», a-t-elle déclaré.

Nicoletta Conti est l’une des chefs d’orchestre les plus appréciées sur la scène internationale, avec plus de trente ans de carrière, lauréate de nombreux prix dont le prestigieux Prix Minerva pour les arts.

Paola Lo Sciuto, à Tunis en tant que costumière, est une artiste plasticienne aux multiples déclinaisons. Élève d’Emanuele Luzzati, elle fut également l’assistante du peintre Mario Schifano. Il est costumier et professeur de costumes pour le divertissement à l’Académie des Beaux-Arts de Rome.

D’après ANSAmed.