DGGN : Hommage aux agents tués dans une attaque terroriste il y a 10 ans à Jendouba

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a rendu hommage, ce vendredi 16 février 2024, aux agents Abdelhamid Ghazouani et Fajri Boussaïdi, tombés en martyrs il y a 10 ans dans une attaque terroriste qui a également coûté la vie à l’adjudant pénitentiaire Issam Mechergui et au citoyen Mohamed Ali Lokti.

A l’occasion de la commémoration de ce 10e triste anniversaire la DGGN a rappelé «la bravoure et les sacrifices des gardes nationaux dans la lutte contre le terrorisme» a par ailleurs réaffirmé son «engagement à poursuivre sa guerre contre le crime et le terrorisme pour défendre le peuple et toutes les régions de la Tunisie».

Retour sur le faits : A l’aube du 6 février 2014 la garde nationale a mené une opération après une alerte donnée sur la présence de terroristes qui ont fermé une route au niveau de la localité Ouled Manaa, près de Bulla Regia au gouvernorat de Jendouba.

Les terroristes ont directement ouvert le feu sur la patrouille sécuritaire tuant sur le coup les 2 agents Abdelhamid Ghazouani et Fajri Boussaïdi, alors que deux autres de leurs collègues ont été blessés.

Une autre patrouille a été dépêchée en renfort, mais les terroristes ont pu fuir vers les frontières algériennes. Les agents ont découvert une voiture avec à son bord le corps du citoyen Mohamed Ali Loqti, et celui de l’agent pénitentiaire Issam Mechergui, ainsi que deux autres blessés: un citoyen et un officier de la protection civile, qui ont été secourus et qui ont pu s’en sortir…

