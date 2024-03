Panne Facebook & Instagram : Elon Musk tacle les services de Meta

Le groupe Meta a annoncé, en fin d’après-midi, avoir rétabli l’ensemble de ses services sur Facebook, Messenger et Instagram paralysés durant plusieurs heures par une panne mondiale ce mardi 5 mars 2024, seul WhatsApp était en mesure de fonctionner.

«Plus tôt dans la journée, un problème technique a rendu difficile l’accès à certains de nos services. Nous avons résolu le problème le plus rapidement possible pour toutes les personnes concernées et nous nous excusons pour tout inconvénient», a publié sur X (ex-Twitter) Andy Stone, le porte-parole du groupe.

Lors de cette panne, le patron de X, Elon Musk, n’a pas manqué de saisir l’occasion pour tacler son principal concurrent, il a notamment posté sur sa plateforme : «Si vous lisez ce message, c’est parce que nos serveurs fonctionnent».

Après ce premier message qui a fait le buzz, Elon Musk a remis une couche et a enchaîné avec deuxième post illustré par une photo pour charrier les services de son concurrent, en y incluant la réaction du porte-parole du groupe Meta alors que la panne était en cours sur Facebook et Messenger.

Y. N.