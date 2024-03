Colloque à Carthage sur la musique et les neurosciences

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma organise, jeudi 7 mars et vendredi 8 mars 2024, à partir de 9 heures, au Palais de l’Académie, à Carthage-Hannibal, un colloque international ayant pour thème «Musique et neurosciences».

Ce colloque est organisé en partenariat avec l’Académie des Sciences de Pologne, le Laboratoire de Recherche en Culture, Nouvelles Technologie et Développement (ISM-UT), l’Institut français de Tunisie (IFT) et l’African Technology Society (ABS). Il ambitionne de faire le point sur les connaissances actuelles des neurosciences relatives aux bases physiologiques de la pratique musicale. Cela inclut aussi bien les processus de perception, d’émotion générée par les sons et les rythmes que ceux impliqués dans les pratiques musicales de tout genre et style d’interprétation.

La rencontre entre musiciens, musicologues, neurologues et chercheurs dans les domaines connexes, vise à répondre à la nécessité de l’interaction interdisciplinaire pour permettre d’ouvrir le débat sur un arsenal de questions épistémologiques et de s’enrichir des connaissances acquises par chacune de ces spécialités.