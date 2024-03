Meurtre de Refka Cherni : L’époux condamné en appel à 40 ans de prison

La Cour d’appel du Kef a durci la peine contre le mari et tueur de Refka Cherni et l’a condamné à 40 ans de prison pour le meurtre de son épouse, par balles en mai 2021.

La chambre criminelle de la cour d’appel du Kef a rendu son verdict aujourd’hui, en augmentant de 10 ans la peine prononcée contre le tueur, policier de son état et qui a fait usage de son arme de service pour tuer son épouse et la mère de ses enfants, durant le mois de Ramadan 2021, annonce ce mardi 5 mars 2024 l’Association Femme et Citoyenneté diu Kef.

Rappelons qu’avant ce drame, Refka Cherni avait porté plainte contre son époux à plusieurs reprises au district sécuritaire du Kef pour violences conjugales…

Selon l’organisation tunisienne féministe Aswat Nissa, depuis le début de l’année 2024, cinq femmes ont été tuées en Tunisie : à Sousse, à Jendouba, à Nabeul et à l’Ariana.

Y. N.