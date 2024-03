Tunis : Enquête sur l’incendie d’un bus à la station Ali Belhouane

Le ministère du Transport a annoncé l’ouverture d’une enquête sur l’incendie d’un bus de la Société de transport urbain, survenu ce lundi 4 mars 2024 à la station Ali Belhaouen à Tunis.

Dans son communiqué, le ministère précise qu’aucune victime n’est à déplorer et que l’incendie s’est déclaré alors que le bus était garé, sans passagers, à la station Ali Belhaouen.

La Société a affirmé qu’une intervention immédiate a été effectuée pour éteindre l’incendie, et ce, à l’aide d’extincteurs manuels et d’équipements spécifiques jusqu’à l’arrivée des agents de la protection civile sur place, qui ont rapidement pris la relève, ajoute encore le ministère.

La même source précise que selon les premiers éléments suite à l’inspection du bus, les causes de cet incendie, qui s’est déclaré au niveau de la cabine intérieure et du couloir, n’étaient dues à aucun défaut technique, d’autant qu’il était stationné dans une gare, que le moteur ne tournait pas et qu’aucun dommage au niveaux des fils électriques n’a été constaté.

Le ministère a indiqué qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine, la cause et les circonstances de cet incidence, ajoutant que les mesures juridiques nécessaires seront prises en conséquence.

Y. N.