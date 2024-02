Huit enfants tunisiens sur dix subissent des de châtiments corporels  

En 2023, 80,9% des enfants tunisiens âgés de 1 à 14 ans ont subi des punitions violentes de la part de leur mère ou de leurs tuteurs. Ainsi, 8 enfants sur 10 subissent une discipline violente sous forme de châtiments corporels ou d’agressions psychologiques de la part de ceux qui sont censés leur apporter protection et soins.

C’est ce qu’a révélé l’enquête par sondage à indicateurs multiples (MICS) sur la situation des mères et des enfants en Tunisie en 2023, présentée lors d’une conférence à Tunis, montrant que le taux d’exposition des enfants à la violence au sein de la famille a diminué en 2023 pour atteindre 80%, contre 88,1% en 2018.

L’enquête souligne que, malgré cette baisse, les données de l’enquête restent source d’inquiétude. D’autant que 19,7% des mères ou tuteurs estiment que les châtiments corporels sont nécessaires pour mettre un enfant sur le bon chemin et l’élever correctement. Près d’une mère sur cinq pense que les châtiments corporels sont nécessaires pour élever et éduquer un enfant. Cette conviction est également plus répandue parmi les répondants des niveaux pré-primaire ou primaire (23,3% et 24,2%) que parmi ceux des niveaux supérieurs (17,1%).

L’enquête a porté sur 11 000 familles réparties sur l’ensemble du territoire de la Tunisie (7 326 familles en milieu urbain et 3 674 en milieu rural).

L’enquête MICS Tunisie 2023 a été réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) avec la coordination du ministère de l’Économie et de la Planification (MEP) avec l’appui technique et financier de l’Unicef ​​et la contribution de l’Agence des États-Unis pour le développement (USAID) et la Banque allemande de développement (KfW).

La Tunisie a réalisé 5 séries d’enquêtes en grappes à indicateurs multiples en 2000, 2006, 2011/2012, 2018 et 2023.