Italie : les arrivées de migrants par voie maritime diminuent de 46,9% en 2024

Les arrivées de migrants en Italie par voie maritime ont baissé de 46,9% du 1er janvier au 15 février 2024, mais l’analyse des pays de départ des bateaux met en évidence le dépassement de la Tunisie par la Libye. (Illustration: Sauvetage de migrants irréguliers par des garde-côtes italiens).

Au moins 4 028 migrants sont arrivés irrégulièrement en Italie entre le début de l’année et le 15 février, soit une baisse de 46,9% par rapport à la même période de 2023, où 7 857 personnes étaient arrivées sur les côtes italiennes.

C’est ce qui ressort des dernières données du ministère italien de l’Intérieur rapportées par l’Agence Nova. L’analyse des pays de départ des bateaux met immédiatement en évidence un changement, la Libye dépassant la Tunisie. Un changement par rapport à l’année dernière, où la route tunisienne avait enregistré 100 000 débarquements, tandis que celle libyenne en avait enregistré 50 000.

Selon les données mises à jour au 15 février 2024, si les arrivées sur les côtes italiennes de migrants en provenance de Tunisie sont passées de 4 236 à 1.172 (-72,3%), celles en provenance de Libye ont augmenté de 2 614 à 2 822 (+7,9%). Selon ce que rapporte l’Agence Nova, les départs de Libye ont concerné principalement la Tripolitaine, notamment les localités de Zouara, Sabratha et Zawiya, tandis que ceux de Cyrénaïque se sont effondrés.

Aux plus de 4 000 arrivées, il faut ajouter plus de 1 000 personnes interceptées en mer et ramenées sur le territoire libyen, comme le rapporte l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il faut aussi ajouter les interceptions réalisées par les autorités tunisiennes, qui ne sont pas disponibles actuellement, précise Nova.

Par ailleurs, l’OIM fait état d’au moins 89 décès (16 morts et 73 disparus) depuis le début de l’année en Méditerranée centrale. Parmi les pays de départ des navires arrivant en Italie, outre la Libye et la Tunisie, il y a aussi l’Algérie, mais avec des chiffres nettement plus marginaux. En effet, du début de l’année 2024 au 15 février, seules 34 personnes sont arrivées en provenance des côtes algériennes, soit une diminution de 72,3% par rapport à la même période de 2023, où il y en avait 123. Quant à la nationalité des migrants déclarés au moment du débarquement, la plupart d’entre eux sont originaires du Bangladesh (712), de Syrie (665) et de Tunisie (467).

Source : Agenzia Nova.