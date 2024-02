Tunisie : cinq prisonniers politiques encore en grève de la faim

Cinq prisonniers politiques, dont des membres du Front de salut national (FSN), poursuivis dans l’affaire dite «complot contre la sûreté de l’Etat» et détenus à la prison de Mornaguia, sont toujours en grève de la faim pour le 7e jour consécutif. (Illustration : archives).

Il s’agit de Ridha Belhaj, Jaouher Ben Mbarek, Khayam Turki, Abdelhamid Jelassi et Issam Chebbi, le sixième Ghazi Chaouachi ayant été contraint d’arrêter sa grève de la faim pour des raisons de santé.

Les participants au sit-in organisé samedi soir, 17 février 2024, à Tunis, et auquel étaient présents Ahmed Néjib Chebbi, le président du FSN, Abdellatif Mekki, le secrétaire général du Parti du Travail et de la Réalisation, et Imed Khemiri, le porte-parole officiel d’Ennahdha, ont réclamé la libération immédiate des détenus.

Mekki et Khemiri ont souligné que l’affaire dite de «complot contre la sécurité de l’Etat» est politiquement motivée, rappelant que les détenus du FSN «ont été jetés à la prison de Mornaguia sans avoir été entendus ni jugés».

I. B. (avec Tap).