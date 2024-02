Kasserine : Un terroriste arrêté en possession d’armes et d’une ceinture explosive

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce lundi 19 février 2024, l’arrestation d’un terroriste, classé dangereux et qui a pris part à plusieurs attaques depuis 2014. Il a été arrêté à bord d’une moto et était en possession d’armes et d’une ceinture explosive, alors qu’il se rendait sur les hauteurs de Kasserine.

Dans son communiqué, le ministère a précisé que l’opération a été menée par les unités du Département antiterroriste, en coordination avec l’unité spéciale de la garde nationale (USGN) et la Brigade des Forces spéciales de l’armée nationale, et ce en coordination avec le Parquet du Pôle judiciaire antiterroriste.

Le dangereux élément a été arrêté dans une embuscade alors qu’il circulait à moto sur l’un des sentiers menant sur les hauteurs de Kasserine, où sont retranchés des terroristes, précise le ministère en indiquant que le concerné a été interpellé en possession d’armes de guerre et d’une ceinture explosive.

La même source a rappelé que ce dangereux élément avait rejoint les organisations terroristes en 2014 et a participé à des attaques ayant visé des unités sécuritaires et militaires. Il est également impliqué dans l’assassinat d’un berger et dans des opérations de vol et de braquages dans la région.

Le Parquet du Pôle antiterroriste a émis un mandat de dépôt contre ledit terroriste et l’enquête le concernant se poursuit.

Y. N.