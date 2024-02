Soutien de l’Onu aux programmes de développement en Tunisie

«Les Nations Unies et ses différents organes apporteront un soutien supplémentaire à la Tunisie pour atteindre ses objectifs de développement socio-économique», a déclaré le coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie, Arnaud Peral, lors d’une visite, vendredi 16 février 2024, à l’Observatoire national tunisien des migrations, soulignant l’importance d’aborder la question migratoire de manière efficace, dans l’intérêt de tous, y compris des pays de transit, des pays d’accueil et des migrants.

Peral a réitéré la nécessité de renforcer la coopération internationale, de promouvoir le dialogue et d’élaborer un plan d’action commun sur les causes profondes de la migration, la protection des groupes vulnérables de migrants et de réfugiés, en particulier les enfants et les femmes non accompagnés, et l’accès aux services de santé et à l’intégration sociale, tout en respectant les principes fondamentaux des droits de l’homme.

Le coordonnateur résident pour la Tunisie était accompagné du chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Azouz Samri, de la représentante du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Monica Noro, et du représentant du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), Michel Le Pechoux.

Des représentants des différentes structures du ministère tunisien des Affaires sociales (Observatoire national des migrations, Office des Tunisiens de l’étranger et Comité général de la promotion sociale) ont également participé à la visite officielle. Ils ont tous exprimé l’engagement de la Tunisie auprès de l’Onu à assurer la protection des migrants et à faciliter leur accès aux services de base. Ils ont également souligné l’importance d’intensifier les efforts des autorités nationales, des organisations internationales et de la société civile pour soutenir les migrants vulnérables vivant en Tunisie qui ont besoin d’une assistance psychologique et sociale.

Le directeur général de l’Observatoire des migrations a mis l’accent sur la consolidation de la coopération avec les différentes instances des Nations Unies et le partage d’idées, d’expériences, d’expertises et de partenariats avec toutes les parties. «L’Observatoire souhaite mener des enquêtes dans des domaines liés aux migrations tels que la migration et le changement climatique, le lien entre migration et développement durable, l’importance des données statistiques sur les migrants et leur rôle dans la gouvernance, l’élaboration des politiques migratoires, la garantie des droits des migrants, favorisant l’intégration sociale et économique et offrant une protection aux Tunisiens expatriés», a-t-il déclaré.

Communiqué.