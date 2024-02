Ateliers de préparation à l’accouchement à Gammarth

La Bulle Des Mamans et The Moon by Sabrine Taleb organisent un atelier intitulé ‘‘Moms at the moon’’ (Mamans à la lune) dédié à la préparation à l’accouchement, le dimanche 25 février 2024, au Club House de Gammarth, à Tunis.

Cet événement, qui vise à rassembler tous les acteurs impliqués dans le monde de la maternité et parentalité, sera une occasion unique pour les participants et participantes de créer des liens, de découvrir des marques et leurs précieux conseils, d’échanger avec des experts et de participer à des ateliers informatifs.

L’objectif des organisateurs est de permettre à chaque future maman, chaque papa, chaque couple, chaque parent, chaque grands-parents, tatas… de bénéficier d’informations essentielles et d’outils indispensables pour traverser cette période de la maternité et de la parentalité en toute confiance.