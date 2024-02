La Tunisie expérimente la culture du blé dans le sud

La Tunisie expérimente actuellement la culture du blé dans le sud du pays, région classée aride, et les résultats sont «très prometteurs», a déclaré le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, ajoutant que l’expérimentation sera étendue à l’ensemble du pays.

Intervenant, mardi 20 février 2024, à la séance plénière de l’Assemblée chargée d’examiner le projet de loi portant organisation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, Belati a exclu l’existence de problèmes dans l’approvisionnement en nitrate d’ammonium ou en dioxyde de phosphate (DAP), soulignant que son ministère a fourni les quantités nécessaires de semences au cours de la dernière saison.

Dans ce contexte, il a expliqué que la Tunisie compte actuellement près de 970 000 hectares de terres plantées en blé, dont 590 hectares en blé dur, dans le but d’atteindre l’autosuffisance en matière de production de blé dur d’ici 2024.

Le ministre a ensuite abordé le thème des semences, soulignant que son ministère œuvre à la multiplication de semences 100% tunisiennes adaptées au changement climatique et à la promotion d’une agriculture verticale, moins consommatrice d’eau que l’agriculture conventionnelle.

Evoquant la production tunisienne d’huile d’olive, le ministre a affirmé qu’elle atteindra 220 000 tonnes au cours de la saison 2023-2024, ajoutant que les recettes d’exportation augmenteront les réserves de devises du pays, tout en soulignant l’importance d’achever la récolte des olives dans le délai fixé par son département, d’autant que des recherches scientifiques ont démontré que le dépassement de ces délais aura un impact négatif sur la récolte de la prochaine saison.

Enfin, Belati a passé en revue les propositions du ministère relatives aux cultures destinées aux agriculteurs, qui visent à rationaliser la consommation d’eau et à améliorer les rendements, et ce dans un contexte de changement climatique et de stress hydrique.

I. B. (avec Tap).