Migration : Un réseau de passeurs composé de 6 Tunisiens et 6 Italiens démantelé en Italie

Dans le cadre de la lutte contre la traite de personnes et la migration irrégulière, la police italienne a démantelé un réseau de passeurs composé de 6 Tunisiens et 6 Italiens, qui ont été arrêtés et placés en détention.

Opérant depuis 2022, le réseau organisait des traversées clandestines dites «VIP» depuis le nord de la Tunisie vers les côtes européennes, et ce contre une somme variant entre 3.000 et 6.000 euros, indiquent les médias italiens, ce mercredi 21 février 2024, citant la police locale.

L’enquête a été ouverte par la Direction départementale anti-mafia en coordination avec le Parquet de Palerme et différentes brigades de la police ont pris part à l’opération qui a permis l’arrestation des 12 membres dudit réseau, au cours de 4 interventions sécuritaires. Ces derniers sont par ailleurs en contact avec des intermédiaires, dont ceux basés en Tunisie et qui sont chargés du «recrutement» de candidats à la migration irrégulière.

Ce trafic a récemment permis à 73 personnes, dont 12 mineurs et 6 femmes d’entrer illégalement en Italie, sachant que parmi les membres tunisiens de ce réseau on compte un demandeur de protection internationale et six autres en situation irrégulière, précise la même source.

Tous les suspects arrêtés ont été placés en détention pour trafic d’êtres humains et formation d’une alliance criminelle en vue de franchir illégalement la frontière maritime, alors que l’enquête se poursuit d’autant que d’autres membre du réseau ont été identifiés.

