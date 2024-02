Arabesque Film Festival : Le film tunisien « A moitié d’âme » en compétition officielle

Le réalisateur tunisien Marwen Trabelsi a annoncé que son court métrage de fiction « A moitié d’âme » est en compétition officielle à l’Arabesque Film Festival qui aura lieu le 14 avril 2024 à Glasgow aux États-unis.

Dans un post publié sur sa page Facebook, dans la soirée du mercredi 21 février 2024, Marwen Trabelsi a rappelé qu’il s’agit de la 61e sélection internationale pour son film « A moitié d’âme », qui rappelons-le a déjà reçu plusieurs distinctions et Prix internationaux.

Le réalisateur a rappelé que le film « A moitié d’âme » a décroché depuis sa sortie 10 Prix internationaux :

1-🏆 Mention spéciale au Sous film festival au Maroc (2022);

2-🏆 Prix du meilleur film sur la thématique de l’enfance à Radience film festival à Lagos au Nigeria (2022);

3-🏆 Prix spécial du jury au à Aldhahira International film festival (2022);

4-🏆 Prix spécial du jury au Cairo interntional shorts film festival (2022);

5-🏆 Mention spéciale du meilleur acteur au Cairo interntional shorts film festival (2022);

6-🏆 Prix spécial du jury au Ejjrissa international filmfestival (2022);

7-🏆 Mention spaciéale du jury au Lotus international film festival de Setif en Algérie (2023);

8- 🏆 Grand prix au festival international de cinéma Al Aouda à Gaza en Palestine (2023);

9-🏆 Prix spécial du jury au festival Agora du cinéma et de la philosophie au Maroc (2023);.

10-🏆 Grand prix Couris du meilleur court métrage de fiction au festival d’Agbey (2023).

«Tous mes remerciements et ma gratitude à l’équipe artistique et technique du film. Souhaitons bonne chance à notre ambassadeur culturel à Glasgow au États-Unis et l’aventure continue avec beaucoup de passion et de détermination…», a encore commenté Marwen Trabelsi.

Y. N.