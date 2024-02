La Tunisie fait appel aux financements saoudiens

Depuis la révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie, l’engagement économique et financier des pays du Golfe en Tunisie a beaucoup baissé d’intensité, et malgré les efforts déployés pour les relancer, ils restent encore très en-deçà de ce qu’ils étaient dans les années 1980-2000.

Tous les gouvernements qui se sont succédé en Tunisie au cours des douze dernières années ont tenté de relancer l’intérêt des monarchies pétrolières et gazières du Golfe pour la Tunisie, sans beaucoup de succès. Ce qui fait dire à beaucoup d’analystes que ces pays n’apprécient pas – c’est un euphémisme – le processus de transition démocratique en cours dans notre pays, malgré ses ratés et ses déboires censés les satisfaire, puisqu’ils parient sur l’échec de toute expérience démocratique dans le région. Et on ne peut pas dire que les quatre gouvernements qui se sont succédé dans notre pays depuis l’accession de Kaïs Saïed à la présidence de la république, en 2019, ont eu de meilleurs résultats dans ce domaine que ceux qui l’ont précédés. Sachant que la plupart des grands projets immobiliers et touristiques lancés par des opérateurs du Golfe au cours des dernières années du règne de Ben Ali sont pratiquement tous à l’arrêt depuis.

C’est dans ce contexte qu’il convient de situer la rencontre, mercredi 21 février 2024, au palais du gouvernement de la Kasbah, à Tunis, entre le Premier ministre Ahmed Hachani et le directeur général du Fonds saoudien pour le développement (SFD), Sultan Abdulrahman Al-Marshad et la délégation qui l’accompagnait, en présence des ministres des Finances, Sihem Nemsia, et de l’Economie et du Plan, Feryel Ouerghi.

Hachani a profité de l’occasion pour exprimer son engagement à développer la coopération avec le Fonds et a invité l’institution financière à étudier la possibilité de financer de nouveaux projets en Tunisie, indique le communiqué de la présidence du gouvernement, ajoutant que le PDG du SFD a exprimé la volonté de son institution de «continuer à soutenir la mise en œuvre des projets prévus et à financer de nouveaux projets à l’avenir».

I. B.