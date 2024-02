Tunisie : AI appelle à la libération des militants de l’opposition

Les autorités tunisiennes doivent libérer immédiatement et sans condition six opposants politiques détenus arbitrairement depuis un an alors qu’ils font l’objet d’une enquête sur des accusations infondées de «complot contre la sécurité de l’État» en raison de leur opposition politique aux autorités et pour avoir exercé leur droit à la liberté de réunion, a déclaré Amnesty International, dans le communiqué publié hier, jeudi 22 février 2024, sous le titre «Tunisie : La libération et l’abandon des poursuites contre des militants de l’opposition ont été arbitrairement retardés d’un an», que nous traduisons ci-dessous. (Illustration : manifestation à Tunis le 7 septembre 2023 demandant la libération des détenus politiques. Ph. Yassine Gaida).

En janvier 2024, un juge a rejeté les derniers recours contre la détention provisoire prolongée des six détenus déposés par le Comité de défense des détenus politiques – une décision qui suggère que le gouvernement ne recule pas sur son affaire de «complot» qui a été contestée. Jusqu’à présent, au moins 50 personnes ont fait l’objet d’une enquête.

«Il est scandaleux que les derniers appels aient été rejetés alors que, pendant 12 mois, les autorités judiciaires n’ont réussi à apporter aucune preuve contre les détenus de quoi que ce soit qui équivaudrait à un crime reconnaissable au regard du droit international. Ces hommes politiques, avocats et anciens parlementaires n’auraient jamais dû être arrêtés», a déclaré Heba Morayef, directrice régionale d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Et d’ajouter : «Les autorités tunisiennes les maintiennent ouvertement enfermés pour des raisons politiques. Ils doivent être immédiatement libérés et les autorités doivent abandonner toutes les charges retenues contre eux. Au cours de l’année écoulée, les autorités ont intensifié leur utilisation abusive du système de justice pénale pour faire taire la dissidence politique et semer la peur dans le cœur de tous les opposants politiques potentiels.»

«Faire taire la dissidence politique»

Le 11 février 2023, le gouvernement tunisien a ouvert une enquête contre 17 individus et «toute autre personne affiliée» sous plusieurs chefs d’accusation, dont «complot contre la sûreté de l’État». Les responsables de la sécurité ont arrêté arbitrairement huit dirigeants de l’opposition entre le 11 et le 25 février dans le cadre de cette enquête. Ils ont été interrogés et placés en détention provisoire. En juillet 2023, deux des détenus, Chaima Issa et Lazhar Akremi, ont été libérés après que leurs avocats ont fait appel de leurs ordonnances de détention provisoire, mais ils ont continué à se voir interdire de voyager ou de «paraître dans des lieux publics».

Les six autres personnalités de l’opposition restent en détention, Khayam Turki, Abdelhamid Jelassi, Jaouher Ben Mbarek, Ridha Belhadj, Ghazi Chaouachi et Issam Chebbi sont tous détenus à la prison de Mornaguia à Tunis. Le 12 février 2024, les six détenus ont entamé une grève de la faim pour protester contre leur détention arbitraire. Deux d’entre eux ont dû s’arrêter pour raisons de santé tandis que Khayam Turki, Abdelhamid Jelassi, Issam Chebbi et Jaouher Ben Mbarek poursuivent leur grève de la faim.

Depuis le début de l’enquête en février 2023, les autorités judiciaires ont convoqué au moins 42 autres militants politiques, membres de l’opposition, hommes d’affaires, anciens parlementaires, avocats, défenseurs des droits humains et anciens responsables de la sécurité pour enquêter sur la même affaire.

«Les autorités ont poursuivi la chasse aux sorcières dans cette affaire de complot infondée et ont convoqué des dizaines d’individus pour les interroger, les menacer et les intimider et, dans le cas de l’avocat Ayachi Hammami, lui interdire de voyager et de ‘‘paraître en public’’, ce qui est une ‘‘une grave restriction des droits individuels’’», a déclaré Heba Morayef.

«Je ne comprends pas pourquoi j’ai été arrêté»

Les autorités n’ont pas réussi à démontrer que la détention provisoire des six détenus dans cette affaire était nécessaire et proportionnée, comme l’exige le droit international.

En vertu du droit international des droits de l’homme, la présomption d’innocence est l’une des garanties du droit à un procès équitable (article 14 du PIDCP). Par conséquent, les personnes accusées d’une infraction pénale ne devraient pas être détenues pendant qu’elles font l’objet d’une enquête ou en attendant leur procès, sauf si cela est strictement nécessaire. La détention provisoire ne peut être justifiée que pour un nombre limité de raisons, telles que le risque de fuite, de préjudice grave à autrui ou d’interférence avec les preuves ou l’enquête.

L’avocat Samir Dilou, qui représente les six détenus, a déclaré à Amnesty International : «La plupart des détenus n’ont pas revu le juge après son interrogatoire les 24 et 25 février de l’année dernière. Ils n’ont pas été interrogés davantage ni confrontés à des preuves. Ils viennent de rester assis dans leur cellule. Il n’y a aucun développement dans l’enquête qui pourrait les maintenir en détention.»

Chaima Issa, qui faisait partie des militants politiques arrêtés et libérés cinq mois plus tard, a déclaré : «À ce jour, je ne comprends pas pourquoi j’ai été détenue et pourquoi j’ai été libérée alors que mes amis accusés des mêmes accusations sans fondement sont toujours en détention. Cela confirme le caractère arbitraire de tout cela.»

Harcèlement judiciaire des avocats

Dans une autre affaire, trois membres de l’équipe de défense des six détenus font face à des accusations criminelles en raison de déclarations qu’ils ont faites dans l’affaire. Amnesty International a examiné les déclarations en question et a constaté qu’elles constituent toutes des propos protégés par la liberté d’expression. Les autorités judiciaires enquêtent sur les avocats Islem Hamza, Dalila Msaddek et Abdelaziz Essid pour «diffusion de fausses nouvelles», «offense à autrui via les réseaux de télécommunications» et «accusation d’agents publics d’actes illégaux sans preuve».

Abdelaziz Essid doit comparaître devant le tribunal le 23 février pour «atteinte à autrui via les réseaux de télécommunications» et «accusation d’agents publics d’actes illégaux sans preuve», après avoir mis en évidence des divergences dans les dates et les faits dans le dossier de l’«affaire de complot» indiquant la possibilité que le fichier ait été falsifié. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à quatre ans de prison.

Background

En avril 2023, le juge a ajouté 23 autres noms comme suspects dans l’enquête, parmi lesquels figuraient des membres de l’opposition, des militants politiques et d’anciens membres des services de sécurité.

Le 3 mai 2023, quatre nouvelles personnes – toutes avocates – ont été ajoutées à la liste des suspects.

Le 11 août 2023, le juge a ajouté 11 autres suspects à l’enquête.

Entre juillet et octobre 2023, le juge d’instruction et la police ont convoqué des dizaines d’individus pour les interroger dans le cadre de l’affaire, leur posant semble-t-il des questions sur leurs relations avec les détenus et leurs activités politiques.

Depuis février 2023, au moins 20 autres opposants politiques et critiques présumés ont été arrêtés, détenus et parfois condamnés sous diverses accusations, toutes liées à leurs activités politiques pacifiques ou pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression.

Communiqué traduit de l’anglais.

Source : Amnesty International.