Tunisie : Moncef Marzouki condamné par contumace à 8 ans de prison

La chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis a condamné par contumace l’ancien président provisoire et président du parti parti Al-Harak, Moncef Marzouki, à huit ans de prison ferme avec exécution immédiate.

Dans une déclaration ce vendredi 23 janvier 2024 à l’agence Tap, Mohamed Zitouna porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis a précisé que cette condamnation fait suite à une enquête ouverte sur la base de l’article 72 du Code pénal.

Elle concerne des déclarations faites par Moncef Marzouki qui est accusé de « planification d’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement ou d’inciter les habitants à s’armer les uns contre les autres ou de porter le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien », et ce suite à ses appels à renverser le régime, ajoute la même source.

Rappelons qu’en décembre 2021, Moncef Mareouki qui se trouve à l’étranger, avait été condamné à 4 ans de prison ferme avec exécution immédiate pour «atteinte à la sécurité de l’État».

