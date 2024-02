Favoriser les collaborations universitaires entre la Tunisie et le Royaume-Uni

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït Al-Hikma, accueillera bientôt un atelier bilatéral tuniso-britannique axé sur le thème «Sciences humaines et sociales : crises et changements».

L’atelier, organisé en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et St John’s College (Université d’Oxford), ambitionne d’établir et de faciliter une jonction solide entre la recherche de pointe au Royaume-Uni et celle en Tunisie, à même de favoriser les connexions, les échanges et les collaborations fructueuses et durables, en concordance avec les objectifs fixés par la Commission mixte Tunisie-Royaume-Uni pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

Cette initiative se prévaut de l’opportunité de rassembler des chercheurs en début de carrière provenant des deux pays.

L’atelier aura lieu au Palais de l’Académie, sis à Carthage-Hannibal, les 29 février et 1er mars 2024.