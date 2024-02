Gaza : un Américain s’immole devant l’ambassade d’Israël à Washington en criant «Palestine libre» 

Un homme s’est immolé par le feu devant l’ambassade d’Israël à Washington, dimanche 25 février 2024, vers 13 heures, heure locale, a indiqué Vito Maggiolo, porte-parole des pompiers de la ville, ajoutant que des agents américains ont éteint le feu. L’homme a été transporté vers un hôpital voisin. Son pronostic vital est engagé et il reste dans un état critique.

L’homme semble avoir filmé son acte et l’avoir diffusée en direct sur la plateforme de médias sociaux Twitch. La vidéo le montrait marchant vers l’ambassade israélienne à Washington. «Je ne serai plus complice du génocide», a déclaré l’homme dans la vidéo. Et d’ajouter : «Je suis sur le point de m’engager dans une action de protestation extrême.»

Arrivé devant les portes de l’ambassade, il a mis son téléphone de côté pour se filmer en train de s’arroser d’un liquide clair provenant d’une bouteille en métal. Puis il s’est immolé par le feu en criant «Palestine libre» jusqu’à tomber à terre.

La vidéo montrait des agents des forces de l’ordre s’approchant de lui peu avant que l’incendie ne se déclare. On peut entendre l’un d’eux hors caméra dire : «Puis-je vous aider, monsieur ?» Les policiers ont couru ensuite pour éteindre les flammes.

La vidéo a été supprimée dimanche après-midi et remplacée par un message indiquant qu’elle violait les directives de Twitch. C’était la seule vidéo publiée sur le compte, qui avait le drapeau palestinien comme image principale.

Dans la vidéo, l’homme portait un uniforme militaire et s’identifiait comme un officier de l’US Air Force. Le nom qu’il a utilisé dans la vidéo correspond au profil LinkedIn d’un officier de l’armée de l’air en service actif basé au Texas. Les autorités américaines n’ont pas confirmé l’identité de l’homme et l’armée de l’air n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La police a également enquêté sur un véhicule suspect à proximité à la recherche d’explosifs, mais Sean Hickman, porte-parole de la police, a déclaré que les lieux avaient été dégagés à 16 heures.

I. B.