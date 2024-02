Tunisie : Deux décès dans des accidents ferroviaires durant le week-end dernier (SNCFT)

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé l’ouverte d’une enquête suite à deux accidents ferroviaires mortels survenus durant le week-end du 24 et 25 février 2024

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi 26 février, la SNCFT a présenté ses condoléances aux familles des victimes : Un jeune homme d’origine subsaharienne percuté par le train reliant Tunis au Kef au niveau de la gare de Malleha, décédé sur le coup samedi et un élève de Sakiet Ezzit (Sfax) percuté dimanche par un train en direction de Tunis.

La SNCFT a par ailleurs annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances, les causes et les responsabilités dans ces drames ainsi que dans le renversement, hier, d’une locomotive du train de transport de phosphate entre les gares de Gafsa et Ghannouch.

Y. N.