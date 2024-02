Tunisie : Chebbi, Ben Mbarek, Turki et Jelassi cessent leur grève de la faim

Quatre détenus dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat ont cessé la grève de la faim qu’ils observaient depuis presque deux semaines. Il s’agit de Khayam Turki, Abdelhamid Jelassi, Issam Chebbi et Jaouher Ben Mbarek.

C’est Me Samir Dilou, membre de leur côté de défense qui a fait cette annonce, ce mardi 27 février 2024, sur les ondes lors d’une intervention au téléphone sur les ondes de la radio IFM, sachant que la plupart de ces détenus ont plus que soixante ans et souffrent de certaines maladie.

Un cinquième détenu dans la même affaire, Ghazi Chaouachi, avait arrêté sa grève de la faim au terme du quatrième jour, le 15 février. Il souffrait lui aussi de maladies chroniques et était soumis à des soins vitaux, ont expliqué ses avocats et des membres de sa famille.

Les avocats des prévenus, incarcérés sans audition ni jugement depuis plus d’un an, parlent d’un «procès politique» visant à neutraliser des opposants au régime en place. Ils parlent aussi de «dossiers vides» et d’«accusations montées de toute pièce».

I. B.