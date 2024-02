En images, le Pavillon tunisien au Qatar Web Summit 2024

Le ministre des Technologies de la Communication Nizar Ben Néji, a présidé l’inauguration du pavillon tunisien au Qatar Web Summit 2024, événement mondial, réunissant plus de 15.000 participants venus de 113 pays du monde.

Le Pavillon tunisien est dédié aux startups tunisiennes actives dans divers domaines notamment le transport intelligent, la technologie éducative numérique, l’agriculture intelligente, la santé numérique, la robotique, l’industrie intelligente et l’intelligence artificielle…, indique un communiqué du ministère publié ce mercredi 28 février 2024.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion du soutien à l’innovation et de l’encouragement de l’entrepreneuriat, ajoute la même source, en soulignant la volonté du ministère à encourager les jeunes entreprises émergentes à participer aux événements internationaux et de leur permettre ainsi d’établir des partenariats commerciaux et stratégiques pour commercialiser leurs services, produits et solutions numériques à travers le monde.

Y. N.