Hommage posthume au poète tunisien Mohamed Ghozzi

A l’occasion du quarantième jour de la mort du célèbre poète Mohamed Ghozzi, un hommage posthume lui sera rendu demain, jeudi 29 février 2024, , à partir de 15 heures, au siège du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (Credif) à El-Manar, à Tunis.

Au programme, des lectures poétiques des poétesses Fatma Akacha et Fatma Krouma, une intervention du critique et universitaire Mabrouk Mannaï et des témoignages sur la vie et l’œuvre du défunt poète de son compagnon de route, le poète Moncef Louhaibi, ainsi que de Fathi Nasri et Rachid Gargouri.

L’hommage posthume aura lieu en présence de la famille du défunt poète.

I. B.