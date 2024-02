Tunis abrite une table ronde sur l’investissement dans les énergies durables

Dans le cadre du cycle des Forums méditerranéens d’investissement dans les énergies durables, la table ronde nationale se tiendra demain, jeudi 29 février 2024 à Tunis, réunissant des représentants des ministères tunisiens, des organismes publics, des institutions financières, des organismes de coopération internationale, du secteur des assurances, des pôles industriels et d’autres acteurs impliqués dans les investissements durables et dans le secteur de l’efficacité énergétique.

L’événement, accueilli par l’Agence nationale tunisienne pour la maîtrise de l’énergie (ANME), est organisé en collaboration avec l’Agence nationale des nouvelles technologies, de l’énergie et du développement économique durable (Enea), organisme public, responsable de l’activité. Il fait partie intégrante des activités du projet européen meetMED II (Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean Region). Et a1 été développé par l’Association des agences nationales des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique des pays méditerranéens (Medener) et par le Centre régional des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique basé au Caire (Creee), dont les partenaires comprennent les agences Enea, Adene, Ademe, Amee, Idae, NME, Aprue, Pec, Cres, RSS/Nerc.

S’appuyant sur l’expérience réussie des Forums d’investissement dans l’énergie durable en Europe, meetMED II vise à établir une série de tables rondes nationales et régionales réunissant les banques, les partenaires financiers, les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes impliquées dans le domaine des investissements dans l’énergie durable afin de cartographier et impliquer tous les acteurs publics et privés du pays de référence.

Les autres objectifs de ces réunions consistent à cartographier les instruments financiers, mesures et initiatives pertinents dans le pays de référence; améliorer la visibilité des fonds publics existants; discuter de la manière d’améliorer l’accès au financement pour les projets d’efficacité énergétique et de surmonter les obstacles existants; présenter les bonnes pratiques et les mécanismes de financement innovants dans les secteurs du bâtiment et de l’électroménager; analyser les moyens de les reproduire et de les étendre; identifier les projets qui pourraient être financés grâce à l’assistance technique de meetMED II; établir une plateforme nationale permanente de haut niveau pour la discussion et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques.

L’initiative prévue à Tunis fait partie d’une série de tables rondes nationales et régionales organisées dans différents pays dans le but d’établir un modèle à reproduire afin d’aborder stratégiquement différentes méthodes pour améliorer l’accès au financement et échanger des expériences pour accroître la «bancabilité» des investissements dans l’énergie durable et de réduire les risques perçus dans ce domaine par les institutions financières.

Les précédentes éditions nationales du Forum Med Six se sont tenues à Amman (juin 2022), Rabat (octobre 2022), Le Caire (février 2023) et Alger (octobre 2023); celles au niveau régional ont eu lieu au Caire (mars 2022) et à Marrakech (mai 2023).

L’objectif des tables rondes est de créer un forum permanent pour faciliter et améliorer le dialogue entre les participants, promouvoir le brainstorming et identifier des solutions et des bonnes pratiques en matière d’investissements durables et d’efficacité énergétique.

Communiqué.