Tunisie : Émission d’un timbre sur le thème « Pour une Palestine libre »

La Poste tunisienne émet jeudi 29 février 2024, un timbre-poste, confirmant la solidarité absolue de la Tunisie, avec le peuple palestinien dans sa lutte contre l’occupation, jusqu’à ce qu’il recouvre tous les droits qui lui ont été confisqués.

Ce timbre-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site 🌐 www.e-stamps.poste.tn à partir du 29 février 2024.

Rappelons que la Tunisie est pleinement solidaire avec la Palestine et a dénoncé le génocide mené par Israël contre le peuple palestinien, sachant que les frappes de l’occupant israélien sur Gaza, bombardée sans cesse depuis le 7 octobre dernier, ont fait plus de 30.000 morts, la majorité étant des femmes et des enfants.

Communiqué