Affaires des déchets Italiens : 16 interpellations en Italie lors d’une opération baptisée « Dia et Noé »

Dans le cadre de l’affaire d’importation de déchets italiens en Tunisie, la police italienne a procédé à 16 interpellations et 11 mesures conservatoires ont été prises ce jeudi 29 février 2024.

L’opération baptisée « Dia et Noé », a été menée à l’aube de ce jeudi par différentes brigades sécuritaires en collaboration avec les militaires des Commandements Provinciaux et ce sur ordre du Parquet de Potenza, et des descentes ont été menées chez des intermédiaires, entrepreneurs, propriétaires d’entreprises de traitement de déchets, agents publics, opérant dans le secteur de la gestion des déchets, indiquent les médias locaux.

Les personnes interpellées sont soupçonnées de «délits d’activité organisée pour trafic illicite de déchets, enregistrement fictif de patrimoine, gestion illicite des déchets et construction de décharge illégale ainsi que de fraude dans les approvisionnements publics».

Cette affaire remonte a éclaté en Tunisie en 2020, après la découverte, par la douane, de conteneurs contenant des déchets débarqués en catimini en Tunisie et la diffusion de cette affaire sur une chaîne privée après.

Suite à quoi, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête contre une vingtaine de personnes, dont une douzaine o,t été placés en détention, dont des employés de l’Agence nationale de recyclage des déchets (Anged), l’ancien ministre ministre de l’Environnement au lendemain de son limogeage, ainsi que des agents de la douane.

Y. N.