Mondher Zenaidi envoie un message à l’opinion publique en Tunisie

Dans le communiqué en langue arabe traduit ci-dessous, publié sur une page Facebook présentée comme sa «page officielle», aujourd’hui, jeudi 29 février 2024, l’ancien ministre Mondher Zenaidi fait part à «l’opinion publique tunisienne» de sa volonté de présenter sa candidature à l’élection présidentielle prévue au dernier trimestre de cette année, même s’il ne le dit pas de manière explicite. Nous publions ce communiqué, tout en attendant une apparition directe de l’intéressé dans une vidéo ou sur un média audio-visuel.

Aujourd’hui, notre pays connaît un état de frustration, de confusion et de blocage sans précédent. Face à cette situation alarmante, le «devoir national» nous impose avant tout d’être responsables et de nous abstenir de tout ce qui pourrait alimenter davantage les divisions, compliquer la situation et nuire à la patrie. Ce devoir nécessite aussi d’œuvrer à libérer les volontés, à proposer des solutions et des initiatives et à défendre avec force le droit des Tunisiens à une vie meilleure.

Aujourd’hui, nous sommes convaincus que les tentatives d’intimidation, d’accusation de trahison et de bâillonnement n’affaibliront pas à notre détermination à répondre à l’appel du «devoir national», et nous sommes conscients que le temps des conflits idéologiques étroits, des anciennes formes d’organisation, du leader sauveur, et des paris sur l’étranger est passé et révolu. Nous nous fondons sur notre compréhension de la nature de l’État et de la société en Tunisie et notre devise est «Transformer le nécessaire en possible», et nous sommes rassurés par les visions et les programmes que notre groupe a élaborés pour résoudre les crises actuelles et armer notre pays de manière à garantir son implication forte et confiante dans la bataille du futur…

Nous exprimons notre volonté de nous référer aux Tunisiens et à personne d’autre, et de leur adresser nos programmes et propositions lors des prochaines étapes politiques et consultations électorales, et nous réservons notre droit de choisir le moment, la forme et les méthodes pacifiques et légales d’action et d’organisation appropriés.

Cette clarification vient mettre fin aux rumeurs qui ont circulé récemment, dont certaines sont intentionnelles et d’autres sont des supputations spontanées des Tunisiens, auxquels je ne suis lié que par l’amour de ce pays, dont la souveraineté et l’intérêt suprême ont toujours été notre boussole. Elle vient confirmer que moi et tous ceux qui sont attachés à ce cher pays n’abandonnerons pas la Tunisie et que les solutions ne résident pas dans la poursuite de la guerre du leadership et du narcissisme et dans l’exclusion des opposants politiques, mais plutôt dans la lutte active et une implication plus large des Tunisiens dans la construction de l’avenir qu’ils souhaitent.

Que Dieu protège la Tunisie et les Tunisiens.

Mondher Zenaidi

Pour rappel, j’exprime mes positions uniquement via ma page officielle et je n’ai aucun autre compte sur les plateformes de réseaux sociaux.