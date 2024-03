La Tunisie pour un système commercial mondial plus transparent

La Tunisie s’engage à créer un mécanisme de règlement des différends qui consacre le principe du contentieux à deux niveaux, en activant l’Autorité de recours, car elle est la seule garante d’un système commercial mondial plus transparent, capable de protéger les droits de tous les États membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

C’est ce qu’a évoqué la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kathoum Ben Rejeb, lors de sa participation, les 28 et 29 février 2024, à Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, à la 13e conférence ministérielle de l’OMC, consacrée au débat sur la réforme de cette organisation en lien au règlement des différends, et ce à la tête d’une délégation tunisienne, apprend-on dans un communiqué du ministère du Commerce.

La ministre a souligné la nécessité de prendre en considération un ensemble de dimensions de développement lors des négociations en faisant preuve d’une certaine flexibilité à l’égard des pays en développement, dont la Tunisie, afin qu’ils puissent promouvoir leurs politiques industrielles.

Elle a également dénoncé les mesures unilatérales qui seront adoptées par certains pays développés sous prétexte de parvenir à un développement durable et de préserver l’environnement. «Ces mesures rendront difficile l’accès de nos exportations aux marchés des pays en développement», a-t-elle noté.

Concernant le commerce électronique, la délégation tunisienne a appelé à la création d’un mécanisme international de compensation qui aiderait tant les pays en développement que les pays les moins avancés (PMA), à combler le déficit de recettes douanières résultant de la non-application des droits de douane sur les transactions électroniques.

En marge de cette conférence, Ben Rejeb a présenté à son homologue malien, Moussa Alassane Diallo, le projet de Corridor commercial terrestre continental africain, soutenu à la fois par le secrétariat général du Comesa et la Zlecaf, qui démarrera à partir de le poste frontière de Ras Jedir vers les pays d’Afrique subsaharienne.

Elle a également eu un entretien avec la directrice du bureau pour les États arabes au Centre du commerce international (CCI), Lilia Naas. Les deux responsables ont eu un entretien sur la stratégie d’exportation de la Tunisie, actuellement en cours d’élaboration en collaboration avec les experts de l’ITC.