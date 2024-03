Deux feuilletons de ramadan : ‘‘Ragouj’’ et ‘‘Bab Errezq’’

En attendant que la grille de la programmation ramadanesque soit dévoilée à la presse comme à l’accoutumée par les différentes chaines de télévision tunisiennes, les bandes annonces diffusées, notamment sur les réseaux sociaux, de deux nouvelles productions télévisées, commencent depuis quelques jours à faire bouger la toile et à susciter des réactions de satisfaction doublées de curiosité et d’impatience.

Produit par Iris Production du jeune réalisateur Heifel Ben Youssef, le feuilleton ‘‘Bab Errezq’’ sera diffusé sur la chaine Watania 1 et ‘‘Ragouj’’, production Nessma Jdida signe le retour d’Abdelhamid Bouchnak avec cette nouvelle série sur Nessma TV.

A moins d’une semaine qui nous sépare du mois saint, un mois exceptionnel de l’année pendant lequel les familles se réunissent pour rompre ensemble le jeûne et partager au grand complet des moments devant le petit écran, la curiosité bat son plein face à ce que leur réservent les différentes chaines de télévision tunisiennes comme nouveautés.

Jusqu’à présent les teasers et les plans-séquence laissent présager un changement remarquable et du sang nouveau aussi bien dans la forme que dans le contenu de ces feuilletons qui se révèlent bien adaptés à la famille et qui sortent des sentiers battus.

Outre le retour annoncé de Saoussen Jemli avec ‘‘Fallujah’’ dans une deuxième saison sur El Hiwar Ettounsi, ‘‘Bab Errezq’’ dont la bande annonce a été diffusée sur la page de la Télévision Tunisienne livre le ton d’un contenu dramatique avec les éléments d’intrigue et de rebondissements axant la réflexion sur les racines, l’identité, l’appartenance, la corruption, les combines…

Kamel Touati dans « Bab Errezq ».

Heifel Ben Youssef, le réalisateur et producteur de cette série dramatique et sociale, dont le scénario a été confié à Mohamed Ali Dammak, a lancé depuis quelques jours une campagne promotionnelle à travers facebook à son feuilleton et où il met en avant les têtes d’affiche dont Kamel Touati (dans le rôle de Haj Taher), Khaled Houissa, Sadok Halwes, Slah Msadek, Atef Bouzidi, Nabila Gouider, Jihed Cherni, Mehrez Hosni, Asma Ben Othmane, Ameni Riahi et bien d’autres.

En effet, annonce-t-il, plus de 50 acteurs et une équipe technique bien étoffée ont été déployés pour garantir la réussite de ce travail.

Pour cette première expérience télévisée, les téléspectateurs s’attendent à une œuvre révélatrice d’un talent, connu dans le milieu cinématographique et primé par le Fifog d’argent lors de la 12e édition du Festival international à Genève pour son long métrage ‘‘Weldek Rajel’’, un docu-fiction portant un regard humain sur l’immigration irrégulière.

Pour ‘‘Ragouj’’ d’Abdelhamid Bouchnak, on s’attend déjà à un grand succès pour ce thriller original qui réunit dans le casting Bahri Rahali, Chedly Arfaoui, Hela Ayed, Walid Ayadi, Yasmine Dimassi, des noms qui viennent d’être dévoilés sur la page facebook du réalisateur. A travers des plans séquences alliant poésie et intrigue, on a un avant-goût du feuilleton à travers une musique envoutante et captivante signée Hamza Bouchnak qui rappelle un peu le style d’Emir Kusturica.

Ragouj.

Abdelhamid Bouchnak qui a réussi à émerveiller les téléspectateurs avec sa première expérience télévisée ‘‘Nouba’’, succès de ramadan 2019 sur Nessma, renvoie-t-il avec ‘‘Ragouj’’ à Jougar, un village situé à El-Fahs (Zaghouan) ? Mystère…

Quoi qu’il en soit, ces deux productions, signées par deux réalisateurs de la nouvelle génération, sont d’ores et déjà présentés comme des «coups de cœur» sur la toile. Il reste à vérifier ces premières impressions en regardant les deux séries.

D’après Tap.