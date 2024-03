Italie : 12 000 permis en 3 ans pour les travailleurs tunisiens

Sviluppo Lavoro Italia Spa et l’Agence tunisienne pour l’emploi (Aneti) ont signé un protocole exécutif au siège du ministère du Travail et de la Formation professionnelle «pour mettre en œuvre l’accord signé en octobre pour encourager les flux migratoires légaux entre l’Italie et la Tunisie comme réponse concrète aux besoins des deux pays».

Selon l’ambassade d’Italie à Tunis qui l’a annoncé sur X, ce protocole vise à ouvrir les portes à une migration sûre, légale et organisée, limitant ainsi la recrudescence du phénomène de l’immigration irrégulière et garantissant également le droit des migrants à un travail décent et à une rémunération équitable.

Le mémorandum signé le 23 octobre 2023 à Tunis prévoit l’attribution de 12 000 titres de séjour non saisonnier, sur une durée de trois ans, aux travailleurs tunisiens en Italie, soit environ 4000 par an.

Le processus de réorganisation du ministère italien du Travail et des Politiques sociales ramène au niveau communal les fonctions de planification des politiques du travail et de gestion des fonds communautaires y afférents, auparavant attribuées à l’Anpal (Agence nationale italienne pour les politiques actives du travail).

Dans ce contexte, Sviluppo Lavoro Italia Spa, nouvelle structure opérationnelle pour le ministère italien du Travail, a été créée le 1er mars courant, avec pour mission de jouer un rôle propulseur, articulé et profond dans le développement et la mise en œuvre de politiques actives nationales et régionales.

I. B. (avec Ansamed).