Tunisie : Le PDL exprime son soutien «absolu et inconditionnel» à Meriem Sassi

Le Parti destourien libre (PDL) a exprimé son «soutien absolu et inconditionnel» à la dirigeante et membre du conseil politique du parti Meriem Sassi, placée en garde à vue lundi.

Dans un communiqué publié mardi 5 mars 2024, le PDL a rappelé que son conseil politique est en session permanente depuis le 3 octobre 2023, et ce suite «aux justices menées contre le parti, à commencer par l’arrestation de la présidente du PDL Abir Moussi, puis la plus récente relative à la mise en garde à vue de Meriem Sassi».

Le PDL a ainsi exprimé son soutien absolu et inconditionnel à Meriem Sassi, présentée comme «la militante la plus jeune et la plus engagée du Parti destourien».

Elle devra comparaître devant le juge d’instruction mercredi dans le cadre de l’affaire du dépôt du recours au bureau d’ordre de la présidence de la République, sachant qu’elle avait déjà été arrêtée le 3 octobre, avant d’être relâchée.

«Le PDL est déterminé à avancer sur la voie de la lutte et à poursuivre le chemin parcouru par le parti depuis la conférence de 2016 et appelle ses structures, ses bases et ses partisans à resserrer les rangs et à se rassembler autour de sa direction en cette période difficile que traverse le pays», lit-on encore dans le communiqué.

Enfin, le PDL rappelle son attachement infaillible à la candidature de sa présidente Abir Moussi aux prochaines élections présidentielles.

Y. N.